Covid: FI, governi istituisca riserva professionale sanitaria

- Per fronteggiare la drammatica emergenza Covid sarebbe "estremamente utile istituire una riserva professionale selezionata civile di complemento del corpo di Sanità militare, da formarsi, su base volontaria, ma incentivata, richiamando in servizio speciale temporaneo il personale (uomini e donne) di estrazione civile in pensione, o militare in congedo, delle varie categorie delle professioni mediche e sanitarie, già abilitati ed iscritti ad albi, che manifesta la propria disponibilità ad una operazione di mobilitazione straordinaria". Così, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Maurizio D'Ettore, Francesco Cannizzaro e Stefano Mugnai. (segue) (Com)