Algeria-Francia: ministro dell’Interno Darmanin in visita ad Algeri, incontro con omologo Beldjoud

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha iniziato oggi una visita ufficiale di due giorni in Algeria durante la quale incontrerà l’omologo algerino Kamel Beldjoud. Lo rende noto il ministero dell’Interno algerino in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale “Aps”. La visita, si legge nella nota, costituirà "un'opportunità per scambiare opinioni sul tema della cooperazione tra i due Paesi e per esaminare le modalità per rafforzare il coordinamento in una serie di aree di interesse comune". La visita di Darmanin si inserisce nel quadro di un tour regionale che nei giorni scorsi lo ha già visto a Malta e in Tunisia. La visita si inserisce nell’ambito degli sforzi francesi per rafforzare la cooperazione con i Paesi mediterranei nell’area della sicurezza: il principale sospettato dell'attentato a Nizza dello scorso 29 ottobre, nel quale sono morte tre persone, è infatti un cittadino tunisino di 21 anni arrivato illegalmente attraverso l'isola di Lampedusa.(Ala)