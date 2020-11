Covid: Mulè (FI), in tempi di guerra ci vuole coraggio, non prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, osserva in una nota che "in tempi di guerra non ci vuole la prudenza ma il coraggio, quello che purtroppo manca al premier Conte e al suo governo. Le prospettive per il prossimo Natale sono funeste, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista emotivo e sociale: niente cene, niente regali, niente acquisti di generi alimentari, imprese e negozi chiusi. Forza Italia per questo - spiega - si è mossa tempestivamente chiedendo al governo un 'anno bianco' per le imprese colpite dal lockdown ma la direzione intrapresa da Conte sembra essere opposta: non solo nessun ripensamento sugli acconti 2021 ma tasse confermate per consentire quei pochi 'ristori' che appaiono molto come briciole, poco come veri e propri risarcimenti. È vero, la coperta è corta, la crisi economica 'straordinaria' ma o facciamo debito pubblico per rilanciare e sostenere l'economia senza remore, con programmazione e interventi espansivi oppure indebitiamo (a fondo perduto) il Paese e il futuro dei nostri figli".(Com)