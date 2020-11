Lavoro: sindacati, stazione Termini nel caos, lunedì in piazza del Campidoglio contro esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lavoratrici e i lavoratori di Roma Termini, che rischiano il posto a causa del restyling deciso da Grandi stazioni, scenderanno in Piazza del Campidoglio, lunedì 9 novembre a partire dalle ore 10, per manifestare e difendere i propri diritti. Lo annunciano in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Lazio e Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio, aggiungendo che "i lavori programmati da Grandi stazioni porteranno, all'interno della Galleria centrale, a una serie di interventi di modifica degli spazi. Per il 30 novembre è prevista la riconsegna di diversi siti commerciali, tra cui McDonald's Termini Galleria - Buffet Roma Termini, Ristorante Gusto, Mr. Panino e Rosso Sapore, questi ultimi di proprietà della società Chef Express. È inaccettabile che questi grandi marchi del settore della ristorazione, che da anni operano all'interno della Stazione Termini, non abbiano ritenuto di poter fornire formali garanzie di continuità occupazionale, preannunciando, anzi, un esubero di diverse centinaia di lavoratrici e lavoratori". (segue) (Com)