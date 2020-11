Lavoro: sindacati, stazione Termini nel caos, lunedì in piazza del Campidoglio contro esuberi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno venga meno alle proprie responsabilità e le Istituzioni intervengano – si legge nella nota dei sindacati - per fermare un'emergenza che rischia di gettare nello sconforto centinaia di famiglie, già provate a livello economico da una situazione critica per il settore della ristorazione commerciale, dovuta al lungo periodo di lockdown e alla persistente condizione di emergenza sanitaria. Un verbale della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, si conclude, ha espresso parere favorevole al progetto di riqualificazione della Stazione di Roma Termini e, dagli atti pubblici, si evince che la delibera per l'approvazione dei lavori non è stata ancora sottoposta al voto del Consiglio Comunale. Sollecitiamo un incontro urgente tra Comune di Roma, Grandi Stazioni e le aziende coinvolte, per riportare tutti a una comune presa di responsabilità sociale". (Com)