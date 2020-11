Torino: carabinieri, giurano 120 allievi, tra loro un 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cornice della caserma “Cernaia”, sede della Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza del Comandante della Scuola, Colonnello Giovanni Spirito ed al cospetto della Bandiera d’Istituto, ha avuto luogo ieri mattina a Torino il giuramento individuale solenne degli Allievi del 139° Corso Carabinieri e del 14° Corso Formativo per Carabinieri Atleti. I due corsi, rimodulati a seguito dell’emergenza sanitaria su aliquote distinte per garantire il distanziamento sociale, annoverano rispettivamente 110 Allievi Carabinieri e 10 Allievi Carabinieri Atleti, provenienti da tutta Italia. L’atto di Giuramento individuale, sostanziato nella solenne promessa di fedeltà alla Repubblica Italiana, è stato preceduto, nel pomeriggio di venerdì, dall’Ammainabandiera e dell’apposizione degli Alamari, gesto che tramuta i giovani Allievi in Carabinieri pronti a servire la Patria. Il Colonnello Spirito, nel portare il saluto del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Generale Michele Sirimarco, che ha esortato i futuri Carabinieri ad operare con generosità a favore delle popolazioni ove presteranno il proprio servizio, ha fatto pervenire la grande riconoscenza espressa dalla Sindaca di Torino, Chiara Appendino, a tutti i ragazzi e le ragazze per la coraggiosa scelta intrapresa e l’augurio di portarsi nel cuore il ricordo di Torino. Tra i giurandi vi era anche il Carabiniere Atleta Edoardo Saracco, 17enne, uno dei pochi Carabinieri minorenni d’Italia, che vanta nel suo palmarès una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici giovanili di Losanna 2020 ed il 1° piazzamento nel ranking mondiale degli sciatori alpini nati nel 2003. (Rpi)