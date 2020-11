Civitavecchia: affittavano a studenti appartamenti inesistenti, denunciati due cognati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono partite dalla denuncia presentata, alla fine di agosto, negli uffici del commissariato di Civitavecchia da un 52enne italiano. L'uomo, alla ricerca di un appartamento per sua figlia, iscritta all'Università di Bologna, dopo aver inserito un annuncio su vari siti internet, fornendo tutti i suoi contatti, ha ricevuto un messaggio da una donna che gli ha offerto un appartamento, corrispondente alle sue richieste, al costo di 650 euro al mese. Dopo una breve trattativa con messaggi, si sono accordati per la cifra pattuita che la donna ha chiesto le venisse inviata tramite ricarica sulla sua carta di credito. L'uomo le ha però inviato solo un acconto di 350 euro, in attesa di vedere l'appartamento. Dopo pochi giorni, la donna ha ricontattato, sempre con messaggio, il 52enne richiedendo l'anticipo del versamento di due mesi di affitto con la motivazione di aver ricevuto altre richieste per l'appartamento e, nel tentativo di convincerlo, ha evidenziato di avere problemi economici e familiari e che avrebbe restituito il denaro appena possibile, inviando, a garanzia di ciò, una foto della propria carta d'identità. (segue) (Rer)