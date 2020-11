Civitavecchia: affittavano a studenti appartamenti inesistenti, denunciati due cognati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo insospettito ha risposto chiedendo la restituzione della somma già versata come acconto in quanto non più interessato all'affitto, senza però ricevere più risposte dalla donna. Dalle indagini è emerso che il numero telefonico utilizzato per contattare le vittime è un'utenza francese, mentre l'intestataria del documento inviato effettivamente corrispondente a quelle generalità, risiede a Bergamo, e nel mese di settembre, dopo aver appreso che ignoti avevano effettuato delle truffe con le stesse modalità (proposte di affitti nelle principali sedi di Università del nord), aveva presentato denuncia alla Questura di Bergamo per il reato di "sostituzione di persona". Gli agenti, inoltre, dopo aver acquisito copia del documento utilizzato per l'attivazione della carta di credito sono risaliti all'intestatario, un uomo 50enne di Rignano Flaminio con precedenti, l'uomo, identificato, ha confermato di aver attivato la carta di credito per conto del cognato il quale avrebbe dovuto inviarla in Francia. I due uomini sono stati denunciati per truffa e frode informatica. (Rer)