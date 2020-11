Macedonia del Nord-Ue: Bulgaria respinge quadro negoziale per avvio colloqui di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha informato la Commissione europea che non accetterà il quadro negoziale attualmente proposto per l'avvio formale dei colloqui di adesione della Macedonia del Nord all’Ue. È quanto affermato in una nota dal ministero degli Esteri di Sofia. "Per la Bulgaria è inaccettabile che le nostre condizioni per la Repubblica di Macedonia del Nord siano stabilite in una dichiarazione del Consiglio dell'Ue che accompagna il quadro negoziale. La dichiarazione non è uno strumento giuridicamente vincolante e non fornisce le garanzie legali richieste dalla Bulgaria. Avremmo tali garanzie se le nostre richieste si riflettessero nel testo del quadro di negoziazione, su cui insistiamo”, si legge nella dichiarazione, in cui il governo di Sofia ringrazia la presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue e il commissario per l'Allargamento, Oliver Warhey, “per l'approccio costruttivo e il lavoro comune quotidiano alla ricerca di una soluzione che è ancora possibile raggiungere nonostante le scadenze brevi”. La notizia del rifiuto da parte della Bulgaria di accettare il quadro negoziale per l’avvio dei colloqui era stata anticipata ieri dal premier macedone, Zoran Zaev, nel rispondere alle domande della stampa locale circa l'incontro fissato da Bruxelles a livello di ambasciatori per discutere anche del punto del quadro negoziale per Macedonia del Nord e Albania. (segue) (Mas)