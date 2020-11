Commercio: furgoncini in piazza contro il Dpcm, protestano gli operatori dei mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta con i furgoni degli operatori dei mercati di Roma e provincia che stamattina si sono ritrovati in piazza della Repubblica per un presidio spontaneo. Decine di camioncini bianchi hanno occupato un lato della piazza. "Ci siamo trovati qui in modo spontaneo per chiedere il diritto al lavoro, il governo con l'ultimo Dpcm ha bloccato i mercati il sabato e la domenica. Ci sono operatori che lavorano tre giorni a settimana, se gliene si toglie due non potranno più vivere", ha spiegato un manifestante. "Abbiamo scritto anche una lettera al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - spiega Angelo Pavoncello di Ana Ugl -. Numerose amministrazioni comunali che si trovano nelle zone gialle stanno emettendo ordinanze per fermare i mercati nei giorni festivi e prefestivi. Vogliamo che il ministro chiarisca urgentemente la situazione, per salvaguardare queste attività produttive che si svolgono all'aria aperta". (Rer)