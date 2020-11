Libia: Forze protezione Tripoli negano coinvolgimento nel fermo di passeggeri a Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di protezione di Tripoli hanno negato un coinvolgimento dei loro uomini nell'episodio accaduto ieri nell'aeroporto di Mitiga, quando un gruppo di miliziani ha fermato le persone provenienti da Bengasi. Si legge in una nota apparsa su Facebook che "non abbiamo alcuna responsabilità rispetto alla gestione della sicurezza dell'aeroporto di Tripoli". Sui social media la milizia al Nawasi è stata accusata di essere responsabile dell'accaduto anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.(Lit)