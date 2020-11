Milano: giunta comunale stanzia 7,5 milioni di euro per la cura del Parco delle Cave e del Bosco in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 1,5 milioni di euro per le attività di manutenzione delle aree rurali all'interno del Parco delle Cave per il periodo compreso tra novembre 2020 e ottobre 2023 e circa 6 milioni di euro per la gestione, fino al 2029, di Boscoincittà e Cava Ongari Cerutti, situata all'interno del parco delle Cave. Sono i fondi stanziati dalla giunta comunale di Milano per la gestione di due tra i polmoni verdi più estesi e caratteristici della città. "La cura e la crescita di queste due oasi naturalistiche dell'ovest città sarà fondamentale per la realizzazione del grande parco metropolitano - dichiara l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran-. Per questo vogliamo continuare ad assicurare standard qualitativi elevati, così come è stato in questi anni, affidando la gestione a soggetti altamente specializzati nella cura di aree forestali e del complesso sistema delle acque delle cave". (segue) (com)