Ostia: ruba in un appartamento ma non si accorge delle telecamere, denunciato

- I carabinieri di Ostia hanno identificato e denunciato il responsabile di un furto. Il malfattore, un 43enne romeno pregiudicato per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, si era introdotto in una casa su lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia, rubando un monopattino elettrico e di vari generi alimentari, senza però accorgersi della presenza di un sistema di videosorveglianza. La scorsa notte l’uomo ha nuovamente tentato di introdursi nell’appartamento, ma non c’è riuscito e si è dato alla fuga a piedi. I militari che sono intervenuti poco dopo, hanno esaminato i filmati, dove hanno riconosciuto il 43enne e una volta rintracciato lo hanno denunciato per furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. (Rer)