Roma: controlli anti prostituzione e movida in zona Colombo, 95 fermati e due multati

- La polizia di Stato del commissariato Colombo ha svolto questa notte una serie di controlli anti prostituzione e anti movida. Gli agenti hanno controllato la stazione della metropolitana linea B fermata Basilica San Paolo e la stazione ferroviaria Roma-Lido. I controlli si sono estesi lungo le vie frequentate da prostitute, viale Marconi, via Cristoforo Colombo, largo Enea Bortolotti, Largo Lamberto Loria, piazza dei Navigatori e nelle zone della movida, largo Beato Placido Riccardi e via Corinto. Al termine dei controlli sono state identificate 95 persone di cui 10 stranieri, 25 con precedenti di polizia, 38 sono stati i veicoli controllati, 2 i cittadini sanzionati in quanto si spostavano sul territorio dopo le ore 22senza comprovate esigenze e 2 i cittadini sanzionati per il mancato rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19. (Rer)