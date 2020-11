Roma: controlli anti Covid, chiusi un minimarket e un bar per mancato rispetto dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’entrata in vigore del nuovo dpcm, i carabinieri della compagnia Roma centro hanno eseguito le prime chiusure delle attività commerciali che hanno violato le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. I carabinieri della stazione Roma Macao, unitamente ai colleghi del comando Tutela salute e del Nucleo ispettorato lavoro, hanno chiuso, per 5 giorni, un minimarket in via Magenta gestito da un cittadino somalo di 37 anni. I militari hanno constatato diverse violazioni: la mancata affissione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse ad entrare contemporaneamente nel locale e del cartello indicante le misure di prevenzione da adottare per contrastare il contagio da Covid-19, la mancata disponibilità di prodotti igienizzanti, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e la presenza, all’interno del negozio, di due avventori privi di mascherina, sanzionati con una multa di 400 euro. (segue) (Rer)