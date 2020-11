Roma: controlli anti Covid, chiusi un minimarket e un bar per mancato rispetto dpcm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri, inoltre, hanno contestato al titolare del minimarket anche l’installazione abusiva di due pannelli pubblicitari e di un faro alogeno in corrispondenza dell’ingresso del negozio, l’omessa indicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti esposti e l’esposizione, per la vendita al consumo, di prodotti alimentari scaduti e privi di etichettatura in lingua italiana. Il 37enne è stato sanzionato, in totale, per 9.699 euro. I carabinieri hanno anche sequestrato 79 confezioni di bevande scadute e 346 confezioni di alimenti e bevande riportanti etichette in lingua straniera. È stata segnalata alla competente Asl la presenza di un cucinino attrezzato nel retrobottega, oltre a diffuse carenze igienico-sanitarie nel punto vendita. Gli stessi carabinieri della stazione Roma Macao hanno poi chiuso, sempre per 5 giorni, un bar di via Cernaia. I militari hanno sorpreso ben 15 persone all’interno del locale, 8 delle quali erano sedute ai tavoli del piano seminterrato dell’esercizio, tutte senza indossare mascherine protettive e senza mantenere il distanziamento tra loro. Il gestore, un cittadino etiope di 48 anni, è stato sanzionato, così come i suoi clienti, per complessivi 4.800 euro. (Rer)