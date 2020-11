Sicuerzza: Mauri, buon lavoro a prefetto Pellizzari nuova vicecapo Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il viceministro all'Interno con delega alla Pubblica sicurezza Matteo Mauri esprime le sue "congratulazioni al prefetto Maria Luisa Pellizzari, nuova vicecapo vicario della Polizia di Stato. La professionalità e competenza che ha sempre dimostrato saranno molto utili in questa fase così delicata per il Paese. E' la prima volta assoluta della nomina di una donna in un ruolo così importante è anche una buona notizia e un segnale significativo per tutto il Paese. Al prefetto Pellizzari invio i miei migliori auguri di buon lavoro", conclude Mauri in una nota.. (Com)