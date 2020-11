Egitto: al via il secondo turno delle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli egiziani hanno iniziato oggi a votare per il secondo turno delle elezioni parlamentari, in una corsa che vede in vantaggio i candidati del partito governativo "Mostaqbal Watan", secondo la valutazione dei media locali. Circa 9468 seggi elettorali saranno aperti al voto oggi e domani dalle 9:00 alle 21:00. L'uso della mascherina e il distanziamento sociale sono tra le regole obbligatorie adottate durante le operazioni di voto. I media locali hanno riferito che il presidente Abdul-Fattah al Sisi ha votato alla scuola Heliopolis Mostafa Yosri Abu Emira. Il secondo turno delle elezioni parlamentari copre 13 governatorati: Il Cairo, Qalioubiya, Daqahliya, Menoufiya, Gharbiya, Kafr El-Sheikh, Sharqiya, Damietta, Port Said, Ismailia, Suez, Nord Sinai e Sud Sinai. Circa 31 milioni di egiziani possono votare al secondo turno. Sono 2083 i candidati che si contendono 70 seggi uninominali, mentre 284 candidati competono con il sistema delle liste in due distretti. L'Egitto ha aumentato le sue misure di sicurezza a livello nazionale per proteggere i governatorati dove si terranno le elezioni, con forze di polizia inviate sulle strade principali e in altre aree per garantire la sicurezza delle strutture vitali del Paese. (Cae)