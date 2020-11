Cooperazione: Casellati, pieno sostegno al lavoro di 'Cuamm'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è senz'altro un'occasione per ripercorrere insieme le tante tappe di una bella storia di solidarietà, cooperazione, crescita. Una storia scritta con generosità e passione da centinaia di studenti, medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori scientifici e semplici volontari. Donne e uomini che hanno curato ammalati e salvato tante vite negli angoli piu' remoti del pianeta. Lo hanno fatto con impegno, intelligenza, creatività e grande capacità di adattamento a luoghi e situazioni spesso complesse e talvolta persino drammatiche. Ma questa giornata è anche una grande opportunità per riflettere sulle troppe criticità che ancora affliggono i sistemi sanitari di molte popolazioni". Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in occasione del 70mo anniversario del 'Cuamm, medici per l'Africa'. (segue) (Com)