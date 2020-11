Cooperazione: Casellati, pieno sostegno al lavoro di 'Cuamm' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso al continente Africano, dove è urgente intervenire con politiche di sviluppo a carattere internazionale - ha aggiunto Casellati -. Oggi più che mai in una emergenza sanitaria che ha avuto e ha catastrofiche conseguenze sanitarie, sociali ed economiche. Il Cuamm non è soltanto un'opera umanitaria, ma è soprattutto un modello da cui trarre ispirazione. Un modello che nasce a Padova, capitale mondiale del volontariato. Mi auguro che questa testimonianza possa tradursi in una rinnovata collaborazione tra popoli e Nazioni per portare salute, sicurezza e speranza. Grazie quindi per quello che avete fatto e che continuerete a fare, in un percorso di amicizia, solidarietà e vicinanza a cui non farò mai mancare il mio pieno sostegno", conclude la seconda carica dello Stato. (Com)