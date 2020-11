Decreto Ristori bis: Laforgia (Leu), serve un reddito universale d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Ristori bis è un "passo importante e un aiuto fondamentale per molte attività in difficoltà. Ma nei prossimi mesi non possiamo andare di emergenza in emergenza, di chiusura in chiusura, in attesa del vaccino. Serve un reddito universale d’emergenza perché chiunque perda il lavoro o chiuda la propria attività non venga lasciato solo. Il governo apra con coraggio questa discussione." Lo afferma in una nota Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali. (Com)