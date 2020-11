© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profonda tristezza per la scomparsa di Stefano D’Orazio, musicista e storico batterista dei Pooh. Roma piange la scomparsa di un altro dei suoi artisti. Siamo vicini alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)