Covid: addetti di tre pizzerie da asporto non indossano mascherina, multati da Polizia locale Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Monza ieri sera, nell'ambito dei controlli del rispetto dell'ultimo Dpcm, ha accertato sei violazioni per mancanza dei dispositivi di protezione delle vie aeree, agli addetti di tre pizzerie kebab per asporto, nella periferia della città. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale. Ad una di queste attività applicata anche la sanzione accessoria dell'immediata chiusura del locale per giorni cinque in quanto il titolare, recidivo, era intento a preparare pizze senza indossare la mascherina così come un suo addetto ed un avventore. Oltre agli esercizi commerciali controllate le fermate degli autobus e le adiacenze della stazione con allontanamento dei senzatetto assembrati sui muretti di corso Milano. Il traffico veicolare è risultato molto scarso. (com)