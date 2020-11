Corea del nord: allarme covid, città al confine con la Cina in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autorità della Nord Corea avrebbero isolato la città di Hyesan, al confine con la Cina, per il timore di un contagio del nuovo coronavirus. Lo scrive "Radio Free Asia" citando fonti dell'amministrazione locale. L'allarme, scrive la testata, sarebbe scattato dopo che un agente di frontiera sarebbe entrato in contatto con un funzionario cinese per coordinare interventi di contrasto al contrabbando. La decisione sarebbe scattata a inizio mese, ha detto un funzionario della provincia di Ryanggabg coperto da anonimato, segnalando che ai residenti e a tutti coloro che sono transitati nella zona è stato dato l'ordine di auto isolarsi per 20 giorni nelle loro case. Le autorità "hanno adottato una serie di misure per impedire ai residenti di entrare in contatto con stranieri, proprio per evitare la diffusione del virus", ha detto la fonte secondo cui Pyongyang si è mossa dopo aver avuto notizia del contatto tra i due agenti di frontiera. La notizia di un isolamento nella città era stata data una prima volta il 3 novembre da "DailyNk", portale sudcoreano specializzato in notizie da oltre frontiera. (Git)