Anm: Mi e Mpc, superare degenerazione correntizia e abbandonare posizioni ideologiche

- Superare ogni fenomeno di degenerazione correntizia e abbandonare posizioni ideologiche e politiche. Questi gli auspici dei componenti eletti di Magistratura Indipendente e di Movimento per la Costituzione in vista della riunione di insediamento del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati prevista per oggi. In una nota firmata da Cecilia Bernardo, Salvatore Casciaro, Chiara Gagliano, Enrico Infante, Raffaella Marzocca, Ilaria Perinu, Maria Cristina Ribera, Antonio Sangermano, Michaela Sapio e Ugo Scavuzzo, i componenti eletti del Cdc avanzano alcune proposte per la riforma dell'Anm: “La nuova Anm – proseguono gli esponenti di MI e MPC – deve necessariamente iniziare la sua attività con la condivisione da parte di tutti i gruppi associativi di un documento che analizzi la crisi dell’associazionismo derivante dalle vicende che hanno interessato il Csm e l’Anm nell’ultimo anno”. Nella nota dei magistrati, è spiegato che la degenerazione di tutte le correnti, emersa a seguito della vicenda di Luca Palamara, “deve essere analizzata senza ipocrisie, avviando una revisione critica che, muovendo dalla pari dignità di tutti i gruppi, sia diretta alla rivalutazione etica e culturale della associazione in modo da restituire ad essa credibilità e autorevolezza”. Per realizzare l’obiettivo, propongono MI e MPC, “saranno subito istituite due commissioni di studio: la prima relativa a proposte di riforma del T. U. sulla dirigenza, con la finalità di recuperare maggiori spazi di prevedibilità delle decisioni consiliari e di valorizzare, in termini di raffronto col ‘fuori ruolo’, l’attività svolta dal magistrato dentro la giurisdizione, la pluralità delle esperienze, nonché il parametro dell’anzianità di servizio senza demerito”. (segue) (Ren)