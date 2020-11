Anm: Mi e Mpc, superare degenerazione correntizia e abbandonare posizioni ideologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda commissione, con lo scopo di giungere non oltre due mesi da oggi a una mozione conclusiva da sottoporre al vaglio dello stesso Cdc studierà “la riforma del sistema elettorale del Csm, con la finalità di incidere radicalmente sul rapporto tra le correnti interne alla magistratura e i candidati al Csm”, valutando, “l’attuale proposta di modifica che elimina il collegio unico nazionale e mira a un recupero del rapporto di conoscenza diretta tra i candidati al Csm e gli elettori, senza escludere, al fine di vagliare comunque tutte le possibili alternative configurabili, l’analisi del sistema del 'sorteggio temperato', che introdurrebbe un criterio di imprevedibilità nella prima fase di scelta dei possibili candidati al Csm”. Sul piano del carattere politico impropriamente assunto dalll'Anm, gli esponenti di Magistratura Indipendente e di Movimento per la Costituzione sottolineano che essa "non deve porsi quale soggetto politico oppositore o collaterale a questo o quel governo; non deve essere lo strumento per affermare tesi e posizioni ideologiche funzionali a determinate interpretazioni valoriali ed etiche", soprattutto in ragione dello Statuto, che espressamente afferma che "l’associazione non ha carattere politico". I magistrati denunciano "ogni forma di soggettività politica impropria che trasformi, nella percezione dell’opinione pubblica, l’Associazione in un 'partito dei giudici' con effetti nocivi per la credibilità dell’intera magistratura, inficiandone il ruolo di garanzia". A questo scopo negli interventi della Gec e del suo presidente "vanno scongiurati sconfinamenti impropri in ambito politico, con l’intento di influire su scelte che nulla hanno a che vedere con la politica giudiziaria e con l’amministrazione della giustizia ovvero con le esigenze di garantire i principi di autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario". (segue) (Ren)