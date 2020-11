Anm: Mi e Mpc, superare degenerazione correntizia e abbandonare posizioni ideologiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per attuare ciò i magistrati di MI e Mpc propongono, nel caso di deliberazioni o comunicati presi a maggioranza in Gec, "che ciascun singolo componente, che si è opposto al deliberato, possa avere la possibilità di mettere a verbale apposita dichiarazione contenente le ragioni del suo dissenso". Altro punto evidenziato dai componenti eletti di MI e Mpc riguarda gli standard di rendimento e le carichi esigibili: "Occorre portare portare avanti i risultati del gruppo di lavoro, istituito dalla IV commissione consiliare, sugli standard di rendimento nel settore civile e completare quelli del gruppo di lavoro consiliare sul penale". Ultimo punto riguarda la sicurezza del magistrato durante l'emergenza Covid-19: "Servono prescrizioni nazionali per affrontare sul piano sanitario, con modalità omogenee e uniformi nei vari distretti, emergenze di questo tipo negli uffici giudiziari". E' il Ministero l'autorità che dovrà assicurare assicurare un omogeneo grado minimo di protezione dal rischio epidemico: Il monitoraggio - rilevano i giudici - non può dipendere dalle capacità di interlocuzione con gli enti locali e con i diversi soggetti interessati che ciascun ufficio giudiziario sarà in grado di sviluppare". Termoscanner, barriere in plexiglass, frequenza delle sanificazioni degli ambienti e impianti di aria condizionata, fornitura dei dpi, periodici tamponi molecolari sono tra le risorse di cui il Ministero dovrà farsi carico. "Appare altresì necessario l’inserimento dei magistrati tra le c.d. categorie a rischio, come sono ad es. le forze di polizia". L'Anm dovrà quindi "fortemente riproporre la questione della decurtazione dell’indennità giudiziaria per malattia, rimarcando, sulla scia delle linee-guida elaborate dal Csm sull’emergenza pandemica, della 'apertura' del D.L. n. 137/2020 ai casi di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 e nel raffronto col trattamento delle altre categorie a rischio, l’insostenibilità del 'privilegio negativo' della perdita dell’indennità giudiziaria nel caso di malattia". (segue) (Ren)