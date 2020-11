Anm: Mi e Mpc, superare degenerazione correntizia e abbandonare posizioni ideologiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in riferimento al sistema processuale penale, "l’indispensabile riduzione al minimo delle presenze nei plessi giudiziari nel periodo emergenziale richiede allora l’adozione del processo 'da remoto' come modulo ordinario". "In tale evenienza - aggiungono MI e Mpc - non dovrà essere integralmente rimessa alle diverse sensibilità locali la scelta di quali tipologie processuali trattare sino alla cessazione dell’emergenza pandemica, e sarà necessario, rifuggendo i rischi di un deleterio federalismo giudiziario, delineare comuni linee-guida organizzative da parte del Consiglio superiore della magistratura". "Occorrerà poi - concludono i componenti del Cdc Anm - affinché si renda effettivamente massivo e proficuo il lavoro del personale collocato in smart-working, procedere a rimuovere con sollecitudine gli ostacoli all’accesso da remoto per il personale amministrativo ai registri di cancelleria". (Ren)