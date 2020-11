Brexit: premier britannico Johnson, spero ancora nell’accordo ma siamo pronti a far senza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson si è detto convinto che ci sia ancora "un accordo da fare" sul commercio post-Brexit con l'Unione europea, precisando tuttavia che il Regno Unito è "molto ben preparato" ad andare avanti anche senza. "Spero vivamente che lo faremo, ma ovviamente ciò dipende dai nostri amici e partner oltremanica. Penso che ci sia un accordo da fare, se vogliono farlo. In caso contrario, il Paese è, ovviamente, molto ben preparato”, ha aggiunto il premier, citato dalla stampa britannica in vista del colloquio telefonico che avrà oggi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Layen. In un rapporto pubblicato ieri per il governo britannico, l'Ufficio nazionale di revisione dei conti (Nao) ha affermato che è "molto improbabile" che aziende e trasportatori siano pronti per i nuovi controlli doganali che avranno luogo alle frontiere europee in seguito alla fine del periodo di transizione della Brexit, prevista per la fine dell'anno. Il rapporto mette anche in guardia sul tempo "limitato" a disposizione per i porti e i posti di frontiera del Regno Unito per testare il nuovo sistema informatico che dovrebbe snellire il previsto aumento delle code in entrata e uscita. (segue) (Rel)