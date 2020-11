Brexit: premier britannico Johnson, spero ancora nell’accordo ma siamo pronti a far senza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha risposto affermando che "sforzi significativi" sono stati fatti per evitare che le aziende vengano colpite da questo cambiamento nei loro commerci internazionali, ma diverse fonti interne al mondo delle aziende continuano a riportare come la maggioranza di esse non sia pronta a far fronte all'accresciuta burocrazia e alle elevate tempistiche dovute ai controlli doganali, i quali avverrebbero (con dilatazione appunto di tempi e documentazione necessaria) anche in caso il Regno Unito riuscisse a siglare un accordo commerciale con l'Unione europea prima della fine dell'anno. I punti fondamentali al centro della contesa tra Regno Unito e Unione europea rimangono fondamentalmente due: la questione sugli aiuti di Stato e la regolamentazione delle quantità di pescato consentite ai pescherecci europei in acque britanniche. La questione degli aiuti di Stato rimanda sostanzialmente al bisogno emerso sul lato europeo che il Regno Unito osservi le stesse (o simili) regole applicate nell'Unione europea sugli aiuti garantiti alle aziende britanniche dal governo di Londra, in modo da garantire un'equa concorrenza nel caso in cui il Regno Unito accedesse al mercato unico europeo senza alcun dazio. Londra ne ha sinora fatto una questione di sovranità, affermando che il poter decidere le proprie regole e non sottostare a quelle di Bruxelles, anche sugli aiuti di Stato, è uno dei motivi per cui il Paese ha deciso di uscire dall'Unione, mentre l'Unione rimane sul punto che non permetterà al Regno Unito di accedere al mercato unico giocando secondo le "proprie regole". (segue) (Rel)