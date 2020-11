Covid: Berlusconi a "Il Messaggero", no governo unità nazionale, unire sforzi per salvare italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità nazionale "deve esistere intorno alle istituzioni. Un governo di unità nazionale non è possibile, né auspicabile". Lo ha chiarito il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a "Il Messaggero". "Quello che occorre invece è uno sforzo concorde di tutte le forze politiche, ma anche del resto della classe dirigente del Paese, dall'imprenditoria alla cultura, per uscire da questa situazione. Il centrodestra avrebbe agito in maniera diversa - ha aggiunto -, ma non è questo il momento delle polemiche. E' il momento di unire gli sforzi guardando al futuro piuttosto che al passato. Dobbiamo pensare - ha concluso Berlusconi - a salvare gli italiani prima di tutto dalla malattia e poi dalle disastrose conseguenze economiche di quello che sta avvenendo". (Rin)