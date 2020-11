© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ipotesi del centrodestra di avere Silvio Berlusconi presidente della Repubblica, il leader azzurro, in un'intervista a "Il Messaggero", ha precisato: "Il Quirinale è autorevolmente occupato e lo sarà ancora per diveso tempo: discutere oggi è anche irrispettoso verso il presidente Mattarella". (Rin)