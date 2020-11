Tunisia-Francia: si a rimpatrio estremisti ma a condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha dato il via libera al rimpatrio degli estremisti islamici tunisini presenti in Francia ma ponendo alcune condizioni. E' quanto sarebbe emerso dall'incontro avuto ieri a Tunisi tra il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, con i funzionari tunisini per discutere del dossier sull'immigrazione irregolare, terrorismo e la possibilità di rimpatriare i tunisini sospettati di estremismo dalla Francia. La richiesta della Francia a rimpatriare decine di tunisini hanno fatto arrabbiare più di 20 organizzazioni civili tunisine. Queste organizzazioni hanno indicato che Parigi potrebbe sfruttare il dossier antiterrorismo per creare ciò che hanno definito "strutture di detenzione in territorio tunisino". Da parte sua, Darmanin ha espresso, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tunisino, Ridha Charfeddine, l'apprezzamento di Parigi per "il lavoro congiunto tra Tunisia e Francia sul tema della migrazione irregolare, che dovrebbe essere un'azione comune in ambito mediterraneo ed europeo". (Res)