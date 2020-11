Imprese: Bianchi (Unindustria), fatturati poi Lazio in forte calo a rischio 35 mila posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono allarmanti i dati che riguardano le piccole e medie imprese, da sempre uno dei motori essenziali non solo dell'economia della nostra Regione ma di tutto il Paese". Lo afferma in una nota Fausto Bianchi, presidente della Piccola industria di Unindustria. "In questo contesto generale di incertezza ad essere maggiormente colpite sono proprie le medie, piccole e micro imprese. I numeri purtroppo parlano chiaramente: circa 1 azienda su 3 si è ritrovata e si trova tutt'ora in situazione di illiquidità o di liquidità precarie. Secondo le stime Cerved, il numero di pmi a rischio potrebbe quasi raddoppiare. I fatturati attesi sono in calo di ben 11 punti percentuali e circa 20 mila imprese perderanno più di un quarto dei propri ricavi. È altresì vero, che l'aumento del rischio non sarà uguale per tutti, concentrandosi sui settori dell'industria, dei servizi e sulle costruzioni, mentre aumenterà in modo solo marginale nell'energia e nelle utility e tra le aziende agricole. Ma nei settori più colpiti dal Covid, la presenza di imprese ad alta probabilità di default potrebbe anche superare il 50 per cento. (segue) (Com)