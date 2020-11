Imprese: Bianchi (Unindustria), fatturati poi Lazio in forte calo a rischio 35 mila posti lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio, dove voglio ricordarlo, il tessuto imprenditoriale è costituito quasi totalmente da pmi – prosegue Bianchi nella nota - la situazione non è più rosea, nel peggiore degli scenari previsti, le pmi di capitale della Regione, potrebbero perdere fino a 35.000 posti di lavoro a causa del default delle imprese. Tra i settori dove si riscontrano forti criticità sicuramente l'industria del turismo, che è una filiera trainante dell'economia regionale, che comprende anche le imprese che si occupano di promozione e servizi (tour operator, alberghi, trasporti, centri congressi, catering, wedding, musei, eventi e fiere, parchi divertimento, cambiovalute, traverl retail, allestitori e tecnici dell'audiovisivo). Solo il settore eventi e congressi ad esempio garantisce l'occupazione alberghiera anche durante la bassa stagione ed impiega ogni anno circa 569 mila dipendenti in Italia generando 64,7 miliardi di euro. Preoccupazione anche per settore dei trasporti, dove già prima della seconda ondata si prevedeva una riduzione del fatturato superiore al 35 per cento. Non dobbiamo infine dimenticarci anche del settore alimentare, un'industria quella del food, che nel Lazio conta oltre 3.000 aziende per 20.000 addetti e rappresenta il 6 per cento della quota nazionale (senza considerare anche il settore delle bevande). Con la chiusura del canale della ristorazione (che diversamente beneficia del dl Ristori), si renderà necessaria la vendita delle nostre eccellenze attraverso canali che ne penalizzeranno drasticamente il valore", aggiunge il presidente di Piccola industria di Unindustria. (segue) (Com)