Imprese: Bianchi (Unindustria), fatturati poi Lazio in forte calo a rischio 35 mila posti lavoro (3)

- "I numeri non sono dunque affatto confortanti. Le misure del Governo in questi mesi ci hanno aiutato, ma non sono sufficienti, serve il supporto da parte di tutte le Istituzioni, prima fra tutte la Regione Lazio, attraverso misure coraggiose e condivise, c'è la necessità di ristori immediati, congrui e tempestivi per fronteggiare questi mesi", aggiunge il presidente Bianchi -. Crediamo fortemente che occorra ragionare in una logica di filiera, intervenendo a sostegno di tutte le categorie non solo di alcune, se vogliamo salvaguardare il nostro ecosistema di eccellenze territoriali. In una prospettiva di più ampio respiro, Unindustria, è al fianco delle imprese, per supportarle ad affrontare il cambiamento e l'inevitabile evoluzione del business, attraverso tre elementi prioritari: innovazione, mercati esteri e rafforzamento della patrimonializzazione per riprendere investimenti e crescita. Solo così potremmo affrontare questa situazione ed evitare che realtà imprenditoriali cruciali per l'attrattività del territorio e l'indotto economico del Paese non abbiano la forza economica di proseguire. Le nostre pmi hanno dimostrato sempre grande resilienza e credo fermamente che anche questa volta riusciremo a superare questo difficile momento. Ha perfettamente ragione Papa Francesco: 'L'unica cosa peggiore della crisi è il rischio di sprecarla' ", conclude. (Com)