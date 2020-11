Messico-Usa: ex presidente Calderon pubblica foto in compagnia di Biden, "una buona notizia per noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Messico, Felipe Calderon Hinojosa, ha pubblicato su twitter una foto che lo ritrae con l'aspirante Democratico alla presidenza degli Usa, Joe Biden. "È un uomo onesto, responsabile e conoscitore del Messico", con il quale "ho avuto una relazione di rispetto e apprezzamento", ha scritto Calderon (2006-2012) ricordando che Biden si "profila come il nuovo presidente degli Usa". "Una buona notizia per noi", prosegue l'ex capo dello stato. L'attuale presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha rinviato ogni commento alla proclamazione dei risultati ufficiali, ma ha avuto sempre parole di apprezzamento con il presidente uscente, Donald Trump, impostate a una posizione di "rispetto" nel necessario rapporto privilegiato con il vicino del nord. Al momento Biden è in vantaggio sul presidente sucente, Donald Trump, negli stati non ancora assegnati, ma con numeri che non hanno autorizzato praticamente nessuno dei grandi network a dare per chiusa la partita. Dei 270 voti necessari per ottenere la vittoria, Biden ne ha già conquistati 264 (253 secondo valutazioni più prudenti), mentre Trump è fermo a 214. (Mec)