Covid: a Sesto San Giovanni (Mi) attivo da martedì punto tamponi drive-in

- Da martedì a Sesto San Giovanni (Mi) sarà attivo un punto tamponi drive-in nella zona dello stadio Breda. Lo annuncia in una nota il sindaco Roberto Di Stefano che spiega: "In questo modo potremo fornire una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza maturate nelle ultime settimane. Ci siamo subito attivati per garantire alla città questo importante servizio per il territorio, rapido ed efficace, che ci permetterà di avere uno screening sempre più completo sulla situazione dei contagi. Ringrazio la dottoressa Barbara Mangiacavalli per la preziosa collaborazione, i medici, gli infermieri e il personale sanitario che si sono fin da subito messi a disposizione con grande professionalità per questo progetto. Siamo tutti al fianco dei nostri cittadini”. Nel parcheggio di via XX Settembre (fronte Stadio Breda) saranno allestiti due diversi punti tampone: un punto tampone drive-in (con ingresso per le auto da via Carducci) e un punto tampone adiacente per chi accederà a piedi. Il servizio grazie al personale medico, infermieristico e di supporto dell’Asst Nord Milano sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 previa prenotazione. “Questo nuovo punto tamponi sul territorio – spiega Barbara Mangiacavalli direttore socio sanitario dell'Asst Nord Milano - realizzato grazie ad un importante sforzo organizzativo della nostra Asst ed alla pronta disponibilità e dedizione del personale medico ed infermieristico è un ottimo esempio di funzionamento della rete territoriale e di collaborazione tra istituzione per offrire il più possibile servizi di prossimità ai cittadini. Un grazie al Comune di Sesto ed alla Protezione Civile per essere al nostro fianco in questo particolare momento. Le prossime ore vedranno la nostra Asst ancora al lavoro per l’attivazione nei prossimi giorni di altri punti tampone sia sul territorio di Milano città che in alcuni Comuni dell’area Nord”.(com)