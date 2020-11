Fisco: Fapi, quello che entra dalla porta esce dalla finestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza un provvedimento di sospensione del pagamento delle tasse si rischia che quello che entrerà dalla porta, indennizzi previsti dal dl ristori, uscirà dalla finestra con il pagamento delle imposte sui redditi e l'Irap". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Al premier Conte - aggiunge il leader della Fapi - suggeriamo di valutare attentamente le condizioni di difficoltà economiche che stanno attraversando le attività di piccolo commercio, ristorazione e l'artigianato. Le misure di lockdown e i bassi consumi delle famiglie hanno prosciugato i risparmi delle piccole partite iva che qualora non dovessero ricevere un adeguato sostegno dal Governo, non saranno in grado di proseguire l'attività d'impresa nel prossimo anno".(Com)