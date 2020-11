Lavoro: Catalfo, con Ristori bis ulteriori aiuti a zone soggette a restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione in Cdm del Decreto Ristori bis, arriva "un ulteriore pacchetto di interventi a sostegno delle attività e dei lavoratori interessati dalle misure di contenimento del virus previste dall’ultimo Dpcm". Lo afferma su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "E' il momento della responsabilità e della coesione - scrive -. Il primo obiettivo è quello di arginare l’aumento dei contagi e proteggere la salute dei cittadini. Mai come adesso governo, enti locali e parti sociali devono procedere, uniti, in questa direzione. Al contempo, siamo intervenuti subito per continuare a garantire un’adeguata rete di protezione sociale ed economica a quelle categorie oggetto delle nuove restrizioni". (segue) (Rin)