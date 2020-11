Lavoro: Catalfo, con Ristori bis ulteriori aiuti a zone soggette a restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo decreto - spiega Catalfo - sospendiamo i versamenti contributivi di novembre per le aziende delle zone 'rosse' e 'arancioni' e a tutte quelle della filiera agricola sull’intero territorio nazionale. Inoltre, estendiamo la Cassa integrazione Covid ai lavoratori assunti dopo il 12 luglio e garantiamo piena copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali per gli artigiani iscritti al fondo di solidarietà di settore (Fsba). Un altro fronte su cui siamo intervenuti con particolare attenzione è quello delle famiglie. Molte di loro sono chiamate a compiere sforzi importanti in questa fase delicata. Per questo abbiamo rafforzato le misure a loro sostegno, riconoscendo ai lavoratori dipendenti che risiedono nelle 'zone rosse' e hanno figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado, sospese per effetto del Dpcm del 3 novembre, un congedo straordinario Covid. Inoltre, sempre con riguardo alle 'zone rosse”', abbiamo rinnovato il bonus baby-sitting agli autonomi". (segue) (Rin)