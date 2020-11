Lavoro: Catalfo, con Ristori bis ulteriori aiuti a zone soggette a restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non meno importante - continua la ministra - è il sostegno previsto per gli enti del Terzo settore e i Caf, il cui contributo diventa ancor più prezioso in questo momento difficile. Con questo decreto, istituiamo un fondo straordinario dedicato agli Ets e rifinanziamo i Centri di assistenza fiscale così da garantire la massima continuità nell’erogazione dei servizi legati all’emergenza. Infine, proroghiamo il termine per l’assunzione di medici e infermieri Inail chiamati a gestire la pandemia e a tutelare i lavoratori fragili. Con responsabilità e fiducia, l’Italia supererà anche questa prova". (Rin)