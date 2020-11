Etiopia: premier Ahmed, operazioni militari nel Tigrè andranno avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo la Camera della federazione (la camera alta del parlamento etiope) ha approvato una risoluzione che consente al governo federale di intervenire e formare un'amministrazione ad interim nello Stato regionale del Tigrè. La risoluzione è stata approvata all'unanimità nella sua riunione straordinaria tenutasi questa mattina e in conformità alla Proclamazione 359/2003 della Costituzione etiope che consente al governo federale di intervenire nelle regioni in caso di peggioramento della situazione, violazione dei diritti umani e quando l'ordine costituzionale viene messo in pericolo. In base alla risoluzione, il Consiglio regionale (l’Assemblea regionale) e il Comitato esecutivo del Tigrè saranno banditi e l'amministrazione provvisoria assumerà il ruolo di comitato esecutivo e avrà l’incarico di indire nuove elezioni nella regione. Inoltre, la risoluzione impone al presidente del Consiglio (del Tigrè) di presentare alla Camera della federazione una relazione trimestrale sulla situazione della regione. Intanto, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche e della sicurezza, i combattimenti si starebbero diffondendo – come temuto da molti – nella parte nord-occidentale del Paese, lungo il confine fra il Tigrè e la Regione degli amhara, che sostiene il governo federale, e vicino al confine con il Sudan e l'Eritrea. (Res)