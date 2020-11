Covid: Conte a "Il Corriere della Sera", da 6 mesi sperimentazione meccanismo monitoraggio Iss-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle numerose obiezioni delle Regioni sulle nuove restrizioni assunte per la seconda ondata dell'emergenza sanitaria il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sostenuto che "Sono sei mesi che l’Iss sta sperimentando, insieme alle Regioni, questo meccanismo di monitoraggio. Le Regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente e ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia". Il premier lo ha detto in un'intervista a "Il Corriere della Sera". (Rin)