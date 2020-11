Libia: Boushnaf, Bengasi non rispetterà eventuali accordi sicurezza firmati da Basgagha in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del governo ad interim non riconosciuto dell'est della Libia, Ibrahim Boushnaf, ha annunciato che il suo esecutivo "non rispetterà eventuali accordi sulla sicurezza firmati con l'Egitto se non da noi", riferendosi alla visita che il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashagha, sta effettuando al Cairo. Nella nota, uscita proprio mentre Bashagha si trova in Egitto per discutere di sicurezza, si legge che "ci auguriamo che la controparte egiziana capisca che i confini di terra con loro sono sotto il controllo del governo che ha avuto la fiducia del parlamento". (Lit)