Camerun: Unicef denuncia "allarmante aumento" degli attacchi alle scuole nelle regioni anglofone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha denunciato un "allarmante aumento" degli attacchi sulle scuole e ai centri di formazione nelle regioni del Nordovest e Sudovest del Camerun, dove dalla ripresa dell'anno scolastico, meno di un mese fa, ci sono state molteplici segnalazioni di rapimenti, molestie e uccisioni che hanno colpito studenti e insegnanti. È quanto denuncia l'agenzia Onu in una nota. Almeno sei studenti e 11 insegnanti sono stati rapiti, i locali scolastici sono stati incendiati e un numero imprecisato di studenti e personale scolastico è stato umiliato e molestato in varie scuole a Kumbo (divisione Bui), Fundong (divisione Boyo) e Limbe (divisione Fako)", si legge nella nota. Questi ultimi rapporti seguono la notizia che a Kumba, nella regione del Sudovest, nove studenti sono stati uccisi, alcuni addirittura di nove anni, e molti altri sono rimasti feriti in un attacco contro una scuola il 24 ottobre. "Questi attacchi sono inaccettabili", ha dichiarato Marie-Pierre Poirier, direttore regionale dell'Unicef per l'Africa occidentale e centrale. "Le scuole sono luoghi di apprendimento in cui i bambini dovrebbero sentirsi al sicuro e protetti. Invitiamo tutte le parti a proteggere tutti i bambini, a scuola o nelle loro comunità e a sostenere i principi della Dichiarazione sulle scuole sicure, che chiede di fermare gli attacchi alle scuole, alle strutture didattiche e al personale", ha aggiunto. (segue) (Com)