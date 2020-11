Camerun: Unicef denuncia "allarmante aumento" degli attacchi alle scuole nelle regioni anglofone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati verificati dall'Unicef, nel 2019 ci sono stati 35 attacchi alle scuole nelle regioni instabili del Camerun. Quest'anno sono stati finora 17 gli attacchi, una diminuzione che potrebbe essere attribuita alla chiusura delle scuole legata al Covid tra marzo e giugno. "Più di 1,1 milioni di bambini non frequentano la scuola in Camerun. Si prevede che questo numero aumenterà, poiché i genitori e le comunità hanno paura di mandare i loro figli a scuola per evitare che vengano attaccati durante il loro tragitto o mentre sono a scuola. I bambini del Camerun meritano di meglio. Ogni occasione mancata di imparare oggi, impedirà ai bambini di realizzare il loro pieno potenziale e di diventare cittadini attivi e produttivi del futuro", ha concluso Poirier. (Com)