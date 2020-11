Covid: Conte a "Il Corriere della Sera", unità Paese è solidarietà, non omogeneità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invocato l'unità del Paese che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritiene significhe "solidarietà, non omogeneità. Non sono giornate felici per le aree rosse", ha ammesso in un'intervista a "Il Corriere della Sera". "I cittadini sono costretti a un nuovo regime molto penalizzante perché sono misure che limitano la circolazione e rischiano di deprimere tanti ristoratori, esercenti attività commerciali e operatori economici. Ma anche le aree arancioni e gialle sono sottoposte a misure restrittive, pur differentemente graduate. Non facciamo tutto questo a cuor leggero. Solo così possiamo contrastare il Covid e vincere questa battaglia. Speriamo il più presto possibile", ha aggiunto. (Rin)