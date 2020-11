Covid: Conte a "Il Corriere della Sera", Salvini in malafede, nessuna discriminazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al leader della Lega, Matteo Salvini, che accusa il governo di fare scelte politiche per "punire" le giunte di centrodestra e premiare quelle di centrosinistra, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha replicato: "Chi ci accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche è in malafede. Non c’è nessuna volontà di penalizzare alcune aree a discapito di altre. Non c’è alcun margine di discrezionalità politica nell’ordinanza del ministro Speranza. Le Regioni sono parte integrante di questo meccanismo", ha spiegato in un'intervista a "Il Corriere della Sera". (Rin)