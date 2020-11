Covid: Piccirillo (M5s), premiare personale sanitario e commissariare sanità lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono favorevole a tutte le iniziative che possano premiare il personale sanitario che in queste ore si sta dedicando alla cura dei pazienti affetti da coronavirus, con la stessa dedizione e devozione messa nella prima fase della pandemia". Lo dichiara in una nota Luigi Piccirillo, consigliere regionale del Movimento 5 stelle e membro della commissione sanità di Palazzo Pirelli. "Sostengo - aggiunge - quindi le iniziative di quei sindacati che vogliono maggior riconoscimento (sociale ed economico) per le suddette categorie di lavoratori, che tra le altre cose si stanno dedicando straordinariamente al funzionamento delle nuove strutture sanitarie organizzate in Lombardia per gestire l'emergenza, come l'ospedale in Fiera a Milano e quello in Fiera a Bergamo". Per Piccirillo "come in Calabria, la sanità lombarda andrebbe commissariata. Lo sostengo da tempo: tra inefficienze e malaffare questo comparto, in Lombardia, ha dimostrato negli anni le stesse carenze e incistate malattie del sistema in corso al sud Italia. Da questo punto di vista siamo davvero una nazione unita". (com)